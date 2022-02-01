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15:12 (мск), источник: БЕЛТА

МЧМ-2022 по хоккею пройдет летом в Канаде

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2022 состоится в Канаде этим летом, сообщает ТАСС.

Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Турнир примет канадская провинция Альберта. Даты молодежного чемпионата будут объявлены после Олимпийских игр в Пекине, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

МЧМ-2022 стартовал в декабре 2021 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, однако из-за положительных тестов на коронавирус в составах сборных США, Чехии и России IIHF объявила об отмене соревнований.

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