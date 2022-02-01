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18:29 (мск), источник: Sport24

Фетисов: Проведение МЧМ летом — отличное решение. Лучше сыграть позже, чем вообще отменить

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что молодежный чемпионат мира — 2022 будет проведен летом.

Молодежный чемпионат мира: таблица и календарь
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Ранее об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, даты турнира будут объявлены после завершения Олимпийских игр в Пекине.

«Отличное решение, теперь надо просто готовиться. Хорошо, что МЧМ все-таки будет проведен, пусть и в августе. Для большинства ребят это последний шанс сыграть на МЧМ. Такие турниры имеют большое значение для формирования и развития молодых хоккеистов. Лучше дать им возможность сыграть позже, чем вообще отменить. Не всем выпадает такой шанс», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

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