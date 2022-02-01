Фетисов: Проведение МЧМ летом — отличное решение. Лучше сыграть позже, чем вообще отменить

«Отличное решение, теперь надо просто готовиться. Хорошо, что МЧМ все-таки будет проведен, пусть и в августе. Для большинства ребят это последний шанс сыграть на МЧМ. Такие турниры имеют большое значение для формирования и развития молодых хоккеистов. Лучше дать им возможность сыграть позже, чем вообще отменить. Не всем выпадает такой шанс», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.