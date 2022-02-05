НХЛ может провести Кубок мира до Олимпиады 2026 года
Национальная хоккейная лига заявила о желании провести Кубок мира до Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане, заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
Национальная хоккейная лига заявила о желании провести Кубок мира до Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане, заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
В последний раз Кубок мира прошел в 2016 году в Торонто. В турнире принимали участие сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии. Победителями стали канадцы, обыгравшие команду Европы в финальном противостоянии до двух побед. Всего Кубок мира проводился трижды: помимо 2016-го он также состоялся в 1996 и 2004 годах.
«На прошлой неделе мы провели встречу с профсоюзом игроков лиги. Мы говорили об этом, когда обсуждали события, связанные с Олимпиадой, и решили, что должны как можно скорее заняться этим вопросом, потому что это нужно сделать как можно быстрее», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.
«У нас есть некоторые соображения, как его провести. Он может сильно отличаться от (турнира) 2016 года за счет некоторых элементов, которые сделают его интереснее и зрелищнее. Я не готов сейчас рассказать вам, о чем идет речь, но мы продолжим переговоры на эту тему друг с другом и с нашими партнерами из Международной федерации хоккея», — добавил спикер.