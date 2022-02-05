НХЛ может провести Кубок мира до Олимпиады 2026 года

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В последний раз Кубок мира прошел в 2016 году в Торонто. В турнире принимали участие сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии. Победителями стали канадцы, обыгравшие команду Европы в финальном противостоянии до двух побед. Всего Кубок мира проводился трижды: помимо 2016-го он также состоялся в 1996 и 2004 годах.

«На прошлой неделе мы провели встречу с профсоюзом игроков лиги. Мы говорили об этом, когда обсуждали события, связанные с Олимпиадой, и решили, что должны как можно скорее заняться этим вопросом, потому что это нужно сделать как можно быстрее», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.