У России могут отобрать большие хоккейные турниры. Под угрозой МЧМ в Сибири и ЧМ в Питере

Масштабы событий, которые прямо сейчас происходят на Востоке Украины, еще предстоит нам осознать. Собственно, пока лавина санкций со стороны Запада нас не накрыла, но уже сейчас очевидно, что последствия для российской экономики будут неотвратимыми. Мы это можем наблюдать хотя бы по курсам валют и сводкам с бирж. Глупо рассчитывать, что в стороне окажется наш спорт, который напрямую повязан с государством и окологосударственными компаниями, часть которых уже находятся под санкциями.

Если говорить о КХЛ, то минимальные последствия военной операции на Украине — это выход из состава участников ряда зарубежных команд. О том, что в Латвии и Финляндии требуют от своих клубов отказаться от участия в открытом чемпионате России, коим, напомним, до сих пор является Континентальная хоккейная лига. Помимо этого, мы можем лишиться большинства легионеров, а учитывая обрушение рубля, более-менее приличных игроков даже с российским паспортом. В крах всего отечественного спорта пока не хочется верить.

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Представить, что Россия, даже оказавшись в международной изоляции, продолжит играть в хоккей, футбол и по-всякому развлекать себя, не трудно. Спорт есть даже в совсем уж закрытых странах, и там он играет даже большую роль, становясь мощнейшим политическим инструментом. Но насколько непоколебимы внутренние чемпионаты страны-изгоя, настолько же осложняется его участие в международных турнирах и тем более невозможен статус доброжелательного хозяина. А ведь в ближайшие год-два Россия должна принять целый ряд крупных событий, в том числе и в хоккее. Все они автоматически находятся под угрозой срыва.

Еще накануне стало известно, что УЕФА рассматривает вероятность проведения финала Лиги чемпионов на стадионах в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.





Хотя изначально планировалось, что решающий матч самого престижного европейского клубного турнира пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. УЕФА будет отталкиваться от санкций в отношении России и советоваться на этот счет с Евросоюзом. Так же на лето этого года намечен чемпионат мира по волейболу, но нас интересуют хоккейные турниры. И тут под удар попадают сразу два крупнейших события.

В декабре 2022 года в Новосибирске и Омске должен состояться молодежный чемпионат мира. Право проведения этого турнира три года назад получил Новосибирск, а спустя какое-то время к нему присоединился соседний город-миллионник. Пара сибирских мегаполисов должны были совместно провести первый МЧМ в нашей стране с 2013 года, когда турнир принимала Уфа. МЧМ-2023 обещал стать самым восточным за всю историю проведения. Теперь есть большие сомнения, что ИИХФ оставит все на своих местах, а страны-участницы не бойкотируют чемпионат, организованный в России.

Особенно обидно было бы потерять этот турнир не только из-за его уникального места проведения, но из-за сил, которые вложены в его проведение. Ради чемпионата среди сильнейших молодых игроков планеты в Новосибирске и Омске прямо сейчас возводятся новые арены. Обе готовы примерно на 60%, а совокупный бюджет двух строек — 25 миллиардов рублей. Теперь нет никакой уверенности в том, что стадионы будут достроены. Перенос МЧМ сделает нецелесообразным соблюдение заявленных сроков, а обвал рубля еще больше повысит стоимость строительства, которая и без того дорожает с каждым днем.

А в Санкт-Петербурге тем временем ведется своя «стройка века». Структуры Геннадия Тимченко возводят на месте СКК «Петербургский» самую большую арену в мире. По крайней мере именно такой она должна стать по проекту. 21,5 тысяч человек — такая вместимость опережает арену в Монреале. Прежде всего, стройка, которая пока обходится в 37 миллиардов, должна подарить новый дом СКА (Ледовый принадлежит не клубу, а городу), а заодно стать домашней площадкой для чемпионата мира в Санкт-Петербурге в 2023 году. Теперь этот турнир под большим вопросом.

Несмотря на то, что военная операция, начатая Россией утром 24 февраля, проходит за пределами нашей страны, жизнь россиян уже не будет прежней. Нравится нам это или нет, от многих планов и привычек придется отказаться. Вот и Россия как центр мирового спорта может остаться в далеком прошлом. Впрочем, минимальный шанс на то, чтобы сгладить обстановку и сохранить не только большие международные турниры, но и жизни людей, еще есть. Нам остается только верить в лучшее и следить за развитием событий. Новости, в том числе о судьбе МЧМ-2023 и ЧМ-2023, не заставят себя долго ждать.