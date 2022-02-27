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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Уэйн Гретцки призвал не пустить Россию играть на МЧМ в Канаде

Лучший снайпер и бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки призвал не пустить сборную России к играм на МЧМ, который будет проходить в Канаде.

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Источник: AP 2022

«Мы все согласны, что это бессмысленная война. Этим утром я говорил с парой ребят, которые живут в Киеве. Они увезли свои семьи на машине из города, вернулись и взяли в руки оружие, чтобы защищать свой город. Мы все желаем всем на Украине всего наилучшего и молимся за них. Если мы хотим отправить домой хоккеистов, то это должны быть не только они, в Канаде работает много людей других профессий. Очень рад, что сборная Польши по футболу высказалась и отказалась играть с ними. Думаю, международный хоккей должен сказать, что не позволит им играть на МЧМ. Раз игры будут проходить в Эдмонтоне, то мы, канадцы, должны занять такую позицию», — приводит слова Гретцки TSN.

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