Федерация хоккея Финляндии требует исключить Россию из IIHF
ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Федерация хоккея Финляндии на официальном сайте сообщила, что требует полного исключения России и Белоруссии из международной хоккейной деятельности.
ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Федерация хоккея Финляндии на официальном сайте сообщила, что требует полного исключения России и Белоруссии из международной хоккейной деятельности.
Отмечается, что в выходные были проведены консультации в том числе с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардиффом.
«Федерация хоккея Финляндии требует полного исключения России и Белоруссии из международной хоккейной деятельности, мы не будем играть против сборных этих стран. Мы также заявили о невозможности участия России и Белоруссии в мужском чемпионате мира, который пройдет в мае в Тампере и Хельсинки», — приводится в пресс-релизе цитата руководителя федерации Харри Нуммела.
Уточняется, что финская, шведская и чешская федерации хоккея в понедельник совместно обсуждают, какие изменения повлечет за собой исключение России из международной хоккейной деятельности для сборных команд стран.
Ранее с аналогичными требованиями выступили Федерации хоккея Швейцарии и Латвии.