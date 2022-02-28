Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Сиэтл
31
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм
Айлендерс
04
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Ванкувер
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Питтсбург
23
Хоккей. НХЛ
27.02
Аризона
Виннипег
35
Хоккей. НХЛ
27.02
Чикаго
Сент-Луис
04
Все события
Фоторепортажи
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация хоккея Финляндии требует исключить Россию из IIHF

ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Федерация хоккея Финляндии на официальном сайте сообщила, что требует полного исключения России и Белоруссии из международной хоккейной деятельности.

Финляндия
РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Отмечается, что в выходные были проведены консультации в том числе с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардиффом.

«Федерация хоккея Финляндии требует полного исключения России и Белоруссии из международной хоккейной деятельности, мы не будем играть против сборных этих стран. Мы также заявили о невозможности участия России и Белоруссии в мужском чемпионате мира, который пройдет в мае в Тампере и Хельсинки», — приводится в пресс-релизе цитата руководителя федерации Харри Нуммела.

Уточняется, что финская, шведская и чешская федерации хоккея в понедельник совместно обсуждают, какие изменения повлечет за собой исключение России из международной хоккейной деятельности для сборных команд стран.

Ранее с аналогичными требованиями выступили Федерации хоккея Швейцарии и Латвии.

 В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США
Кто разбогател на Олимпиаде? Рейтинг самых больших призовых
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь