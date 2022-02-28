Федерация хоккея Финляндии требует исключить Россию из IIHF

Отмечается, что в выходные были проведены консультации в том числе с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардиффом.

«Федерация хоккея Финляндии требует полного исключения России и Белоруссии из международной хоккейной деятельности, мы не будем играть против сборных этих стран. Мы также заявили о невозможности участия России и Белоруссии в мужском чемпионате мира, который пройдет в мае в Тампере и Хельсинки», — приводится в пресс-релизе цитата руководителя федерации Харри Нуммела.