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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это здравомыслие». Гретцки во второй раз призвал лишить Россию участия в МЧМ в Канаде

Лучший снайпер и бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки прокомментировал военные действия на территории Украины, а также снова призвал не пустить сборную России к играм на молодёжный чемпионат мира, который будет проходить в Канаде летом 2022 года.

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Источник: AFP 2022

«Люди не знают или не понимают, что в Канаде живёт много украинцев, около двух миллионов. Многие из них эмигрировали в провинцию Альберта и составляют большую прослойку замечательного населения Эдмонтона. Для тех, кто там никогда не был, говорю — Эдмонтон даже называют Эдмончуком или просто Чуком. Так что я не понимаю, как мы можем радушно принимать у себя страну, которая ведёт войну, в городе, где у многих жителей родственники до сих пор живут на Украине.

Некоторые возражали мне — зачем наказывать русских детей? Дело не в наказании русских детей. Как насчёт украинских детей, которых каждый день убивают? Как насчёт 12−14-летних украинских детей, которые находятся на войне? Я не хочу никого наказывать. Но мы не должны соревноваться со страной, которая ведёт войну с невинной страной. Это здравомыслие», — сказал Гретцки в эфире Sportsnet 590.

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