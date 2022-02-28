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28 февраля, источник: Lenta.Ru

IIHF отстранила Россию и Белоруссию от международных матчей

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных матчах. Об этом сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Ограничение наложено на неопределенный срок. Кроме того, Россия не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске в 2023 году. Такое решение принял совет IIHF в ходе экстренного заседания.

Ограничение касается национальных команд всех возрастных категорий. Оно также коснется и профессиональных клубов. В частности, белорусский «Гомель» не сможет принять участие в Континентальном кубке, который пройдет с 4 по 6 марта.

IIHF объяснила решение стремлением обеспечить безопасность спортсменов и официальных лиц. Кроме того, федерация подчеркнула, что российская сторона нарушила олимпийское перемирие, начав специальную военную операцию на территории Украины.

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