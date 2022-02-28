IIHF отстранила Россию и Белоруссию от международных матчей

Ограничение наложено на неопределенный срок. Кроме того, Россия не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске в 2023 году. Такое решение принял совет IIHF в ходе экстренного заседания.

Ограничение касается национальных команд всех возрастных категорий. Оно также коснется и профессиональных клубов. В частности, белорусский «Гомель» не сможет принять участие в Континентальном кубке, который пройдет с 4 по 6 марта.