Международная федерация хоккея отстранила Беларусь и Россию от участия в турнирах

По итогам внеочередного заседания Совет ИИХФ постановил исключить все белорусские и российские национальных сборные и клубы от участия во всех соревнованиях или мероприятиях ИИХФ в каждой возрастной категории до дальнейшего уведомления. Как говорится в официальном заявлении, эти действия были инициированы Советом, чтобы позволить ИИХФ обеспечить безопасность турниров и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков.

Таким образом, в 2022 году Беларусь не будет участвовать на взрослом чемпионате мира по хоккею в Финляндии и на юниорском чемпионате мира в Германии. К тому же, хоккейный клуб «Гомель» не примет участие в суперфинале Континентального кубка, который пройдет в Дании с 4 по 6 марта.

Также у России отобрали право на проведение молодежного ЧМ-2022, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.