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19:55 (мск), источник: Sports.Ru

ИИХФ не считает санкциями отстранение сборных России

Международная федерация хоккея не считает отстранение сборных России санкциями.

Россия
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Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Заседание совета ИИХФ состоялось 28 февраля. Было принято решение отстранить Россию и Беларусь от международных турниров. Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

«Международная федерация хоккея не считает меры, введенные по отношению к сборной России, санкциями и в обращении к членам совета ИИХФ просит не употреблять этот термин.

Эти меры связаны с безопасностью участников предстоящих турниров, в том числе и игроков сборных России», — сообщил источник.

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