ИИХФ не считает санкциями отстранение сборных России

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Заседание совета ИИХФ состоялось 28 февраля. Было принято решение отстранить Россию и Беларусь от международных турниров. Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.