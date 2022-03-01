ИИХФ не считает санкциями отстранение сборных России
Международная федерация хоккея не считает отстранение сборных России санкциями.
Россия
Международная федерация хоккея не считает отстранение сборных России санкциями.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Заседание совета ИИХФ состоялось 28 февраля. Было принято решение отстранить Россию и Беларусь от международных турниров. Также у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.
«Международная федерация хоккея не считает меры, введенные по отношению к сборной России, санкциями и в обращении к членам совета ИИХФ просит не употреблять этот термин.
Эти меры связаны с безопасностью участников предстоящих турниров, в том числе и игроков сборных России», — сообщил источник.