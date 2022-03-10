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14:33 (мск), источник: dostup1.ru

Два игрока «Трактора» стали заслуженными мастерами спорта

Высшее спортивное звание России получили Сергей Телегин и Владимир Ткачев.

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Два игрока челябинского «Трактора» стали заслуженными мастерами спорта России — высшего спортивного звания удостоились Сергей Телегин и Владимир Ткачев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соответствующий указ подписал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. В составе сборной России Телегин и Ткачев стали серебряными призерами Олимпийских игр-2020 в Пекине.

«Хоккейный клуб “Трактор” поздравляет Сергея и Владимира с присвоением почетного звания и желает дальнейших побед», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, звание «Заслуженный мастер спорта России» было введено в конце 1992 года. Оно вручается россиянам, добившимся высоких результатов в спорте, выступая за национальную спортивную сборную.

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