Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Спартак
Хоккей. НХЛ
19:30
Бостон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19:30
Детройт
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
22:00
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Аризона
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Филадельфия
63
Хоккей. НХЛ
27.03
Даллас
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.03
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
27.03
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Коламбус
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Вашингтон
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
51
Все события
Фоторепортажи
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
13:02 (мск), источник: Sports.Ru

Жамнов назвал Россию сильнейшей страной в хоккее: «У нас есть победные традиции, большие успехи»

Алексей Жамнов считает Россию сильнейшей страной в хоккее. На вопрос ребенка о том, какая страна на данный момент является сильнейшей в хоккее, главный тренер сборной назвал Россию.

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Почему Россия? У нас есть победные традиции, есть большие успехи. Но вообще нельзя сказать, какая сборная всех сильнее. Надо смотреть мировой рейтинг ИИХФ. У кого больше побед, тот и выше. А если так посмотреть, последний раз мы взрослый чемпионат мира выигрывали в 2014 году, молодежный — в 2011 году… Да, мы брали медали, завоевали золото Олимпиады-2018 в Корее.

Так что рейтинг меняется каждый год. Но я отвечу, что самые большие традиции — у России и Канады. В наших странах очень большой интерес к хоккею, и сборные всегда будут стоять высоко», — сказал Жамнов.

В текущем рейтинге ИИХФ сборная России занимает 3-е место после Канады и Финляндии.

На Олимпиаде-2022 — первом крупном турнире под руководством Жамнова — россияне получили серебряные медали, уступив Финляндии в финале.

 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь