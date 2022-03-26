Жамнов назвал Россию сильнейшей страной в хоккее: «У нас есть победные традиции, большие успехи»

«Почему Россия? У нас есть победные традиции, есть большие успехи. Но вообще нельзя сказать, какая сборная всех сильнее. Надо смотреть мировой рейтинг ИИХФ. У кого больше побед, тот и выше. А если так посмотреть, последний раз мы взрослый чемпионат мира выигрывали в 2014 году, молодежный — в 2011 году… Да, мы брали медали, завоевали золото Олимпиады-2018 в Корее.



Так что рейтинг меняется каждый год. Но я отвечу, что самые большие традиции — у России и Канады. В наших странах очень большой интерес к хоккею, и сборные всегда будут стоять высоко», — сказал Жамнов.