Стало известно место проведения отобранного у России МЧМ по хоккею

По информации источника, Канада является предпочтительным местом проведения турнира. Отмечается, что IIHF будет ожидать ответа по предложению к концу апреля. Если федерация согласится, то МЧМ может пройти в Онтарио или восточных регионах страны.

Изначально МЧМ-2023 должен был проходить в Новосибирске и Омске, но IIHF отобрала у России право проведения турнира. Кроме того, федерация отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных матчах. Санкции были наложены на неопределенный срок.