Юношеская сборная Казахстана одержала первую победу на ЧМ по хоккею

Казахстанцы обыграли Данию со счетом 4:2. В составе победителей отличились Даниил Свинтальский (32-я минута), Всеволод Логвин (40-я), Артем Авдеенко (44-я) и Алдияр Нурлан (60-я). У проигравших шайбы забросили Себастьян Расмуссен (38-я) и Антон Стенбаккен (46-я).