Российский хоккеист принял румынское гражданство, чтобы сыграть на чемпионате мира — 2022

37-летний Скачков, последние три сезона выступающий за румынские клубы, сыграет со сборной во втором по силе дивизионе ЧМ-2022.

Нападающий за свою карьеру успел поиграть за ЦСКА, московский «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В Континентальной хоккейной лиге Скачков принял участие в 433 встречах, в которых забросил 90 шайб и отдал 99 результативных передач при общем показателе полезности «+1».