Российский хоккеист принял румынское гражданство ради выступления на ЧМ-2022

Уточняется, что игрок сделал это ради выступления на чемпионате мира 2022 года. Сборная Румынии сыграет во втором по силе дивизионе первенства планеты.

37-летний Скачков играет в Румынии с 2019 года. Форвард, являющийся воспитанником ЦСКА, играл за армейский клуб, московский «Спартак», «Трактор», СКА, «Ак Барс», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Сочи», «Югру» и «Ладу». В КХЛ нападающий провел 433 встречи, в которых забросил 90 шайб и сделал 99 результативных передач.