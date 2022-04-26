Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году

«Перенос чемпионата мира в первую очередь связан с необходимостью гарантировать безопасность игрокам, официальным лицам, журналистам и болельщикам», — говорится в сообщении.

Планировалось, что чемпионат мира состоится с 5 по 21 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. Новое место проведения соревнований определится в ходе конгресса ИИХФ в финском Тампере в мае.