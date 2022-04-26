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17:22 (мск), источник: Life.ru

Россию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году

Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Перенос чемпионата мира в первую очередь связан с необходимостью гарантировать безопасность игрокам, официальным лицам, журналистам и болельщикам», — говорится в сообщении.

Планировалось, что чемпионат мира состоится с 5 по 21 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. Новое место проведения соревнований определится в ходе конгресса ИИХФ в финском Тампере в мае.

Ранее Лайф сообщал, что ИИХФ в конце февраля отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Также нашу страну лишили права проведения молодёжного чемпионата мира в 2023 году. В середине марта национальную команду на два года отстранили от участия в Евротуре.

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