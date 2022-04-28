Третьяк заявил, что Россия будет пытаться вернуть право проведения ЧМ и МЧМ по хоккею

«Конечно, мы будем пытаться провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске, — сказал Третьяк “СЭ” — Почему нет? Мы построили арену для проведения соревнований. Мы будем пытаться сделать все, чтобы через какое-то время нам вернули чемпионаты мира. Когда это произойдет? Трудно сказать. Есть очередность в проведении чемпионатов мира. Все они расписаны на 5 лет вперед. Конечно, постараемся исправить в будущем то, что произошло».