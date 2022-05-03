Шведские хоккеисты, игравшие в плей-офф КХЛ, исключены из национальной сборной

Вероятно, в дальнейшем не будут вызываться в сборную те шведские игроки, которые решили продолжить играть в КХЛ в следующем сезоне. Однако окончательное решение на этот счет еще не принято.

Ранее такие же меры в отношении своих игроков приняла Федерация хоккея Финляндии.

В завершившемся финале Кубка Гагарина выступали три шведских хоккеиста — Клас Дальбек из ЦСКА, Линус Виделль и Линус Хульстрем из «Металлурга». Еще три шведских хоккеиста были в составе полуфиналистов Кубка Гагарина: Ларс Юханссон и Оскар Фантенберг играли за СКА, а Лоуренс Пайлат — за «Трактор».

Победителем Кубка Гагарина стал ЦСКА, в финальной серии из семи матчей обыгравший магнитогорский «Металлург».