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3 мая, источник: Vesti.kz

Сборную Казахстана по хоккею перед ЧМ-2022 пополнил финалист Кубка Гагарина

Форвард «Металлурга» Павел Акользин присоединился к сборной Казахстана по хоккею перед вторым этапом подготовки к чемпионату мира в элитном дивизионе, передают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

31-летний нападающий выиграл регулярный чемпионат КХЛ с магнитогорской командой, а затем вышел в финал Кубка Гагарина. Пресс-служба КФХ приводит комментарий хоккеиста.

— Очень рад присоединиться к сборной. Хотел бы поблагодарить всех, кто болел за нас с Лешей (Алексеем Маклюковым — прим. ред.) в финальной серии. К сожалению, не получилось выиграть, но, как говорится, это большой опыт. Жизнь продолжается. Сейчас прилетели в Стамбул. Очень рад оказаться в сборной. Спасибо огромное тренерскому штабу за доверие.

— Как себя чувствуешь? Не тяжело ли было играть столько матчей и сразу уехать в сборную?

— Не важно, сколько мы сыграли бы, семь матчей или не дошли бы до финала… Я бы все равно приехал. Я всегда говорил, что готов выступать за сборную.

Ранее был обнародован состав национальной команды на сбор в Латвии, а ЧМ-2022 пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии. Сборная Казахстана сыграет в группе А с командами Канады, Словакии, Германии, Дании, Швейцарии, Италии и Франции.

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