Сборную Казахстана по хоккею перед ЧМ-2022 пополнил финалист Кубка Гагарина

31-летний нападающий выиграл регулярный чемпионат КХЛ с магнитогорской командой, а затем вышел в финал Кубка Гагарина. Пресс-служба КФХ приводит комментарий хоккеиста.

— Очень рад присоединиться к сборной. Хотел бы поблагодарить всех, кто болел за нас с Лешей (Алексеем Маклюковым — прим. ред.) в финальной серии. К сожалению, не получилось выиграть, но, как говорится, это большой опыт. Жизнь продолжается. Сейчас прилетели в Стамбул. Очень рад оказаться в сборной. Спасибо огромное тренерскому штабу за доверие.

— Как себя чувствуешь? Не тяжело ли было играть столько матчей и сразу уехать в сборную?

— Не важно, сколько мы сыграли бы, семь матчей или не дошли бы до финала… Я бы все равно приехал. Я всегда говорил, что готов выступать за сборную.