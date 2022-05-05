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14:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Предмет всеобщего отнимания. В 33 видах спорта Россию попросили на выход

​В мае в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. Ни россиян, ни белорусов там не будет. Место санкционных сборных займут Франция и Австрия, хоккейные свершения которых вряд ли кто припомнит.

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Источник: РИА "Новости"

Курицу, несущую золотые яйца, убили

Это на мировом футбольном смотре отсутствие России, возможно, пройдёт незамеченным. С отечественным хоккеем дела обстоят иначе. В его активе — 27 побед на чемпионатах мира — столько же, сколько у Канады.

Собственно, та же Финляндия, страна — хозяйка турнира-2022, первая заявившая о том, что русский конёк на её лёд не ступит, — всего лишь наша неблагодарная ученица. Фундамент финского хоккея заложили советские специалисты.

«Позвали к себе Юрзинова, Майорова, Богданова — всё из них вытащили, записали, переварили и адаптировали», — напоминает известный тренер Пётр Воробьёв.

А есть ещё хоккей с мячом — там из 39 чемпионатов мира мы выигрывали 26 (шведы — 12, финны — 1). Заменить Россию здесь попросту некем — стран, которые могут что-то изобразить в этом виде спорта, так мало, что для участия уже собрали сборную Сомали из граждан африканской республики, проживающих в Швеции.

Источник: Аргументы и факты

Художественная гимнастика, нашими усилиями включённая в программу Олимпийских игр, и спортивная борьба, нашими усилиями не выключенная из неё в 2013 году. Синхронное плавание и фигурное катание — где мы были законодателями мод. Фехтование, лыжи и даже тхэквондо — без русских совсем не то зрелище, а значит, и вкус победы уже не тот.

«Что бы там ни происходило в мире, не вижу больше предпосылок для повторения бойкотов. Сам спорт, Олимпийские игры изменились — теперь это очень большие деньги. Например, наше противостояние с той же Америкой выгодно с коммерческой точки зрения. Будь то хоккей, баскетбол, бокс — рейтинги зашкаливают. Так какой же смысл убивать курицу, несущую золотые яйца?» — уверял «АиФ» почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов в 2015 году.

Опытнейший человек, проработавший в МОК более 40 лет, представить не мог, что через 7 лет маховик санкций прибьёт и курицу, и даже саму Олимпийскую хартию.

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Не будем поминать-де Кубертена

На первых страницах этой хартии (редакция от 2021 года) изложены 7 фундаментальных принципов олимпийского движения.

Вот три из них, которые уже вроде как и не в счёт

  • Занятия спортом — право человека. Каждый должен иметь эту возможность
  • Спортивные организации внутри олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет
  • Пользование правами и свободами, изложенными в хартии, обеспечивается без какой-либо дискриминации, такой как раса, цвет кожи, пол, сексуальная ориентация, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение.

С расовой дискриминацией боролись так, что теперь уже считается дурным тоном не встать на колено — ведь жизни чёрных имеют значение. В сражении с половой дискриминацией на Играх дошли до трансгендеров (мужчине по рождению после гормональной терапии можно соревноваться с женщинами) и небинарных спортсменов, которые отказываются считать себя мужчинами или женщинами.

А вот с убеждениями, национальным происхождением ерунда какая-то вышла. Про концепцию-де Кубертена «спорт вне политики» вообще говорить неловко. Сам барон, к слову, симпатизировал Гитлеру, называл его «одним из лучших творческих духов нашей эпохи». Зато большевики в его эпоху не приветствовались. Международная федерация футбола (ФИФА) — та вообще запрещала странам, которые являлись членами организации, играть с СССР.

«Давайте уже забудем об этом выражении, — предлагает почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. — Спорт давно стал инструментом политики».

Собственно, он и не переставал им быть.

«Введённые ограничения создают определённые трудности. Наибольший ущерб наносит запрет на перевод средств телевизионной компанией “Эн-би-си”… Фирма “Кока-Кола” сообщила, что прекращает поставки концентрата… Фирма “Ампекс” (США) отказалась поставлять видеомагнитофоны и телекамеры, необходимые для Олимпийского телерадиокомплекса; “Овег” (Австрия) — хронометражное оборудование». Это не сводки-2022, а выдержка из записки Оргкомитета Олимпиады-80 в Москве, которую Запад бойкотировал после ввода советских войск в Афганистан.

В Параллельном мире

Зарисовка к фундаментальным принципам.

На Олимпиаде в Токио алжирский дзюдоист отказался бороться с израильтянином по политическим мотивам. Израильтянину присудили победу, алжирцу — 10 лет дисквалификации за использование спорта в качестве платформы для протеста и пропаганды. Меньше чем через год Польша, Швеция и Чехия отказались играть стыковые матчи с Россией за право попадания на чемпионат мира по футболу. Итог — отстранение России.

«Международные спортивные федерации, в том числе ФИФА, запретили любое политическое или религиозное выражение на спортивной площадке. Сейчас они фактические отменили свой же запрет из-за Украины. А как насчёт Палестины, Йемена, Сирии, Ливии?» — отмечает старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Национального университета Сингапура Джеймс Дорси.

Отменили свои запреты и полностью отстранили российских спортсменов 33 международных органа (26 летних и 7 зимних видов спорта). Ещё 5 федераций позволили остаться, но в нейтральном статусе. Например, автоспорт и шахматы. Правда, чтобы продолжать выступать в этом статусе, гонщики должны были подписать бумагу, что солидарны с народом Украины. Шахматистам тоже прописали не поддерживать российские власти, но Сергей Карякин от своих убеждений отказываться не стал категорически — и оказался дисквалифицирован на 6 месяцев за реплику в соцсетях. «Тебя отстраняют за твою позицию. Хотя ты никого не призывал ни убивать, ни делать что-то плохое. Ты просто поддержал свою страну», — поясняет он в который раз.

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Пловец Евгений Рылов сходил в «Лужники» на концерт в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией — тут же последовала дисквалификация на 9 месяцев от международной федерации за то, что, мол, испортил репутацию плавания. Притом что российские пловцы и так отстранены от соревнований. То есть Рылов отстранён, а сверху отстранён ещё раз. «Я олимпийский чемпион, ко мне хочется придраться чуть больше. Если бы не был на слуху, думаю, никто бы ничего не сделал», — считает он.

Если руководствоваться этой логикой, то американской спортивной элите надо осудить все вторжения США, чтобы иметь возможность соревноваться и дальше. А британскому гонщику Льюису Хэмилтону, перед тем как сесть за руль, необходимо выразить несогласие с политикой Лондона. С чем именно не согласиться, точно найдётся.

Просто не тот паспорт

Во всём этом котле санкций и дисквалификаций плавится, наверное, не самая важная сфера. Профессиональный спорт — больше индустрия развлечений, чем что-то ещё. Это если смотреть снаружи. А когда ты внутри? Когда это твоя профессия со всеми её издержками: с коротким веком, травмами, их последствиями? Профессия не самая высокооплачиваемая (если отбросить ряд видов спорта и самую элиту).

Выбрал человек путь, делал своё дело — плыл, метал, бежал. А теперь туда, куда всем можно, ему нельзя — не тот паспорт. Включена странная коллективная ответственность людей, большинство из которых от политики — дальше не придумаешь. Вроде 16-летних фигуристок, кому, по словам Татьяны Тарасовой, сейчас просто ломают судьбы.

А происходит это всё «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований». Именно так МОК объяснил свою рекомендацию запретить участие россиян и белорусов — с нами в комплекте.

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