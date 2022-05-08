Венгрия и Словения подали заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года

ТАСС, 8 мая. Федерации хоккея Венгрии и Словении подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2023 года, который изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF в конце апреля отозвала у России право на проведение чемпионата мира 2023 года, который был запланирован на 5—21 мая . Венгрия и Словения никогда не принимали чемпионаты мира по хоккею в высшем дивизионе.

В воскресенье завершился чемпионат мира среди команд второго по силе дивизиона. Первое место заняла сборная Словении, второе — команда Венгрии. Словенцы и венгры завоевали право выступить в элитном дивизионе в следующем году.