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21:41 (мск), источник: ТАСС

Венгрия и Словения подали заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года

Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 мая. Федерации хоккея Венгрии и Словении подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2023 года, который изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF в конце апреля отозвала у России право на проведение чемпионата мира 2023 года, который был запланирован на 5—21 мая. Венгрия и Словения никогда не принимали чемпионаты мира по хоккею в высшем дивизионе.

В воскресенье завершился чемпионат мира среди команд второго по силе дивизиона. Первое место заняла сборная Словении, второе — команда Венгрии. Словенцы и венгры завоевали право выступить в элитном дивизионе в следующем году.

Ранее IIHF запретила проводить в России молодежный чемпионат мира 2023 года, который был запланирован в Омске и Новосибирске, а также отстранила сборные России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая. Их заменят команды Австрии и Франции.

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