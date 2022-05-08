Венгрия и Словения подали заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года
Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.
Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.
ТАСС, 8 мая. Федерации хоккея Венгрии и Словении подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2023 года, который изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
IIHF в конце апреля отозвала у России право на проведение чемпионата мира 2023 года, который был запланирован на
В воскресенье завершился чемпионат мира среди команд второго по силе дивизиона. Первое место заняла сборная Словении, второе — команда Венгрии. Словенцы и венгры завоевали право выступить в элитном дивизионе в следующем году.
Ранее IIHF запретила проводить в России молодежный чемпионат мира 2023 года, который был запланирован в Омске и Новосибирске, а также отстранила сборные России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая. Их заменят команды Австрии и Франции.