Казахстан снова крупно проиграл Латвии перед ЧМ-2022 по хоккею

Встреча в Риге завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. У Казахстана единственную шайбу на 21-й минуте в большинстве забросил Никита Михайлис. А у Латвии отличились Роберт Букартс (2-я минута, большинство), Артур Кулда (13-я), Ренарс Крастенбергс (17-я), Мартиньш Дзиеркалс (35-я) и Родриго Аболс (58-я, большинство).

Напомним, в первой товарищеской игре с Латвией Казахстан проиграл с еще более крупным счетом — 0:5.