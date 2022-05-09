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9 мая, источник: Vesti.kz

Казахстан снова крупно проиграл Латвии перед ЧМ-2022 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею проиграла Латвии и во втором товарищеском матче перед чемпионатом мира в топ-дивизионе, который стартует 13 мая в Финляндии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: icehockey.kz

Встреча в Риге завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. У Казахстана единственную шайбу на 21-й минуте в большинстве забросил Никита Михайлис. А у Латвии отличились Роберт Букартс (2-я минута, большинство), Артур Кулда (13-я), Ренарс Крастенбергс (17-я), Мартиньш Дзиеркалс (35-я) и Родриго Аболс (58-я, большинство).

Напомним, в первой товарищеской игре с Латвией Казахстан проиграл с еще более крупным счетом — 0:5.

Сегодня, 10 мая, казахстанская сборная отправится в Хельсинки, где уже 14-го числа сыграет первый матч ЧМ против Дании. Также в группе А будут игры с командами Канады, Словакии, Германии, Швейцарии, Италии и Франции.

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