Кто воспользуется отстранением России от чемпионата мира? Канада везет звезд, а США по традиции студентов

С 13-го по 29 мая в финских городах Хельсинки и Тампере пройдет очередной чемпионат мира. На этот раз без России, которую наряду со сборной Белоруссии от международных турниров отстранили. Кто в отсутствии нашей команды имеет набольшие шансы на золото?

Канада

Клод Жульен везет в Хельсинки состав, который смело можно назвать чемпионским. По крайней мере на бумаге он выглядит куда более интересно, чем прошлогодний, завоевавший в итоге золотые медали. Тут вам и абсолютно топовый атакующий защитник под большинство в лице Тома Шабо, да и просто приличные оборонцы Сэнхайм и Сиверсон. В атаке заводящими будут Мэтью Барзал и Пьерр-Люк Дюбуа, но и помимо этой парочки среди нападающих «кленовых» хватает мастеров. Причем для многих парней этот чемпионат станет первым в карьере. Как для 28-летнего Джона Андерсона, так и для 18-летнего напарника Егора Чинахова по «Коламбусу» Коула Силлиджера. Ну, а самое любопытное — присутствие в составе Эрика О’Делла, который в марте покинул «Динамо» и в хоккей с тех пор не играл. Единственной причиной, по которой «кленовые» могут провалиться, является традиционно слабая вратарская линия. Второй номер «Сиэтла» Крис Дриджер уверенности не внушает.

Финляндия

Финны — сама стабильность. Мало того, что в этой небольшой стране не такой уж широкий выбор хоккеистов, так еще и после победной Олимпиады что-то кардинально менять нет смысла. Тренер на месте, вратари — тоже, среди полевых игроков изменения минимальны. Из чемпионов Пекина не доедут до домашнего чемпионата мира Маркус Гранлунд, Лео Комаров и еще несколько менее значимых персонажей. Зато на помощь прибыло трио энхаэловцев во главе с Джоэлем Армией. На месте и Покка с Манниненом и Хартикайненом, которые уже как пару месяцев числятся безработными, но получали игровую практику на Евротуре. Состав не сказать, что звездный, но финны привыкли побеждать за счет коллектива. А еще Суоми — самая возрастная команда турнира. Ну или самая опытная. Тут кому как угодно.

Швеция

Довольно странный состав везут в Финляндию «Тре крунур». В воротах вчерашние кахаэловцы Хелльберг и Данск. В атаке если и есть звезды, то исключительно внутреннего пользования. Тут как тут и сбежавшая парочка из ЦСКА Валльмарк — Нордстрем. Юаким даже получил капитанскую нашивку. Видимо, за то, что героически отказался от «армейских» денег. В целом же, если шведы не дождутся усиления из числа тех, кто вылетит в первом раунде Кубка Стэнли, ловить им в атаке нечего. При этом оборона у скандинавов на загляденье! Чего только стоит Оливер Экман-Ларссон, чей буллит уже приносил шведам золото чемпионата мира. А ведь с ним в одной компании Адам Ларссон, Эрик Густафссон, дебютант взрослого ЧМ Расмус Далин и суперзвезда швейцарской лиги Хенрик Теммернес.

США

Американцы традиционно везут на чемпионат мира группу студентов. На этот раз NCAA представляют шесть человек, в том числе четвертый номер драфта Люк Хьюз и два лучших бомбардира сборной США на Олимпиаде Шор Фаррелл и Бен Майерс. Что до опытных игроков, то здесь особняком стоит Сет Джонс. Защитник «Чикаго» и главная звезда, и одновременно капитан команды. А еще вместе с ним в Хельсинки едет брат Калеб. В остальном же у звездно-полосатых довольно средний состав. Из хорошо знакомых фамилий — Алекс Гальченюк. Прыгнуть выше головы американцам удастся разве что при условии, что свой лучший хоккей покажет основной вратарь «Детройта» Алекс Неделькович.

Чехия

Команда, провалившая Олимпиаду, ударно выступила на двух заключительных этапах Евротура. Но одно дело обыгрывать австрийцев и представителей европейских чемпионатов, и совсем другое противостоять энхаэловцам. На чемпионате мира чешскую сборную усилят семь игроков из сильнейшей лиги мира, но настоящей звездой можно назвать разве что Томаша Гертла. А вот нынешнее состояние Якуба Враны — загадка. Особенным же предстоящий турнир станет по той причине, что сборную Чехии впервые выведет на лед тренер-иностранец. В Хельсинки командой будет руководить финн Кари Ялонен, а его помощником станет Мартин Эрат, известный по выступлениям за «Авангард». Предсказать, во что выльется этот эксперимент, решительно невозможно.

Швейцария