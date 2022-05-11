Команда, которой не будет. Каким мог быть состав сборной России на чемпионат мира

Послезавтра, 13 мая, в Финляндии стартует 85-й чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в двух городах — Хельсинки и Тампере. В этом году мировое первенство пройдёт без участия сборной России, потерявшей право на участие в турнире из-за решения Международной федерации хоккея, 28 февраля приостановившей членство нашей национальной федерации в ИИХФ.

Наряду с российской командой не допустили до чемпионата мира и сборную Беларуси. Их места в групповой сетке турнира заняли сборные Австрии и Франции. Теперь остаётся заниматься только теоретическими рассуждениями на тему, как мог выглядеть состав команды Алексея Жамнова на чемпионате мира, чем мы сейчас и займёмся.

Вратари

Илья Сорокин, Иван Федотов, Тимур Билялов/любой другой голкипер

Наименее дискуссионной позицией в российском составе стала бы вратарская позиция. Практически наверняка первым номером на ЧМ-2022 стал бы голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. В этом сезоне «островитяне» начисто завалили выступление в регулярном чемпионате НХЛ и сенсационным образом не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Ещё большим ударом для «Айлс» стало то обстоятельство, что шансы на продолжение сезона команда утратила задолго до окончания регулярки, в результате отстав от зоны плей-офф на целую пропасть в виде 16 очков.

Тем удивительнее выглядит статистика российского голкипера на фоне всеобщего завала команды. 26-летний Сорокин принял участие в 52 матчах, одержав 26 побед и завершив регулярку на втором месте во всей лиге среди основных голкиперов по проценту отражённых бросков (92,5). По этому показателю лучше Ильи гладкий сезон провёл только голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, номинированный на «Везину Трофи». Любопытно, что и по количеству матчей на ноль (7) Сорокин закончил сезон на втором месте, оказавшись ниже только ещё одного претендента на «Везину» — голкипера «Калгари» Якоба Маркстрёма. Так что нынешний сезон Илья смело может записать себе в актив.

Вторым номером сборной России наверняка бы стал проведший лучший сезон в карьере экс-голкипер ЦСКА Иван Федотов. В самом начале года 25-летний вратарь считался бэкапом Адама Рейдеборна армейского клуба, но россиянину удалось напрочь вытеснить иностранного вратаря на вторые ряды в команде. Успешной игрой за ЦСКА Федотов обратил на себя внимание тренеров национальной команды, и они доверили Ивану пост основного голкипера на Олимпиаде.

Во многом благодаря удачной игре голкипера россияне смогли выстоять в полуфинале со шведами и пробиться в финал олимпийского турнира. А по возвращении в Россию Федотов уже в роли безальтернативного основного вратаря ЦСКА привёл свой клуб к победе в Кубке Гагарина. В финальной серии плей-офф действия Ивана не были абсолютно безгрешными, и старт противостояния с «Магниткой» он провёл неудачно. Но в решающих матчах Федотов собрался и был практически безупречен. После сверхудачного сезона в России Иван подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфией».

В такой ситуации статус третьего голкипера сборной не имел бы ровным счётом никакой важности. Претендовать на эту роль могли Тимур Билялов, Александр Шарыченков или любой другой вратарь, на кого положил бы глаз тренерский штаб сборной России. При живых и здоровых Сорокине и Федотове третий вратарь мог пригодиться исключительно в тренировочном процессе.

Защитники

Никита Нестеров, Егор Яковлев, Вячеслав Войнов, Александр Никишин. Артём Зуб, Владислав Гавриков, Сергей Телегин, Александр Романов — Иван Проворов (?), Никита Зайцев (?)

С большой долей уверенности можно предположить, что за основу оборонительных сочетаний сборной России тренерский штаб Жамнова взял бы вариант, уже успешно наигранный на Олимпиаде в Пекине. Несмотря на общее далеко не самое яркое впечатление от российской команды, как раз таки к защитной линии, за исключением неудачного матча со сборной Чехии, в столице Китая были наименьшие вопросы.

Очень достойное впечатление на Олимпиаде оставили молодые Александр Никишин и Сергей Телегин, а опытные Никита Нестеров и Егор Яковлев провели прекрасный плей-офф за свои клубы в КХЛ, после которого не взять их в сборную было бы просто невозможно. Что касается Вячеслава Войнова, то и без его игры на синей линии в большинстве представить российскую команду в Финляндии было бы довольно сложно.

Из Северной Америки российская команда наверняка бы добрала в свои ряды надёжных и проверенных бойцов в лице защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова и защитника «Оттавы» Артёма Зуба. Вполне возможно, что получил бы вызов в сборную и молодой Александр Романов из «Монреаля», тогда как по Ивану Проворову и Никите Зайцеву возникли бы определённые вопросы. Защитник «Филадельфии» провёл жуткий регулярный чемпионат и очень слабо смотрелся на прошлом чемпионате мира, а у Зайцева перманентно возникают проблемы со здоровьем, которые то и дело выводят его из состава «Оттавы».

Нападающие

Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв, Никита Гусев, Сергей Плотников, Константин Окулов, Владислав Каменев, Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Арсений Грицюк, Александр Барабанов, Василий Подколзин, Виталий Кравцов — Андрей Чибисов, Максим Мамин, Сергей Толчинский, Денис Зернов, Максим Соркин, Николай Голдобин

В этом сезоне мы могли повезти на чемпионат мира тройку, которая навсегда останется одной из лучших в истории КХЛ. Ударное сочетание в Финляндии могли образовать Никита Гусев, Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов. В сезоне-2016/2017 это сочетание на троих соорудило 69 шайб СКА, и КХЛ не оставалось ничего иного, кроме как признать их лучшей тройкой того сезона. Несмотря на очень блёклую игру Вадима на Олимпиаде в Пекине, вне всяких сомнений, он бы оказался в составе сборной на чемпионате мира, и собрать вокруг него бывших партнёров по армейской команде вряд ли бы было плохой идеей.

Тем более что входящий в штаб Жамнова главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров вряд ли бы стал советовать рулевому сборной России рушить два ведущих сочетания московских армейцев, только что приведших его команду к победе в Кубке Гагарина. На протяжении практически всего плей-офф Фёдоров следовал проверенным линиям и не разбивал две тройки нападения Слепышев — Каменев — Плотников и Григоренко — Карнаухов — Окулов. Практика показала правоту Сергея Викторовича — и в решающие моменты серий со СКА и «Магниткой» лидеры его команды сказали своё веское слово.

Многих может смутить излишний уклон в сторону армейского нападения, но, если честно, особой альтернативы им не просматривается. Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов по различным причинам оказались в опале тренерского штаба сборной России перед Олимпиадой, и вряд ли бы сейчас они изменили своё решение по этим хоккеистам. Станислав Галиев, Дмитрий Воронков, Сергей Толчинский, Артём Галимов, Максим Шалунов, Кирилл Семёнов, Денис Алексеев провели очень средним образом плей-офф КХЛ и ничем не зарекомендовали себя лучше форвардов ЦСКА.

А вот Арсений Грицюк после яркого выступления на Олимпиаде подтвердил свой талант и в ходе розыгрыша Кубка Гагарина, что, скорее всего, привело бы его к попаданию в топ-6 и на чемпионате мира. Что касается НХЛ, то из Северной Америки после завершения регулярного чемпионата сборная России в линии атаки, помимо вышеупомянутого Дадонова, могла рассчитывать на пополнение только в лице Василия Подколзина и Александра Барабанова, которых мы в состав и включили. Интересно посмотреть в сборной было бы на форварда «Трактора» Виталия Кравцова. Он наверняка находился бы в расширенном составе и также претендовал бы на попадание на чемпионат мира. Вполне возможно, что после быстрого вылета «Нэшвилла» из плей-офф последовал бы вызов в сборную нападающего Якова Тренина, оставившего очень приятное впечатление в нынешнем сезоне НХЛ.

Каким мог быть состав сборной России на ЧМ-2022

Вратари: Сорокин, Федотов, Билялов;

Сорокин, Федотов, Билялов; Первое звено: Гавриков — Зуб, Гусев — Шипачёв — Дадонов;

Гавриков — Зуб, Гусев — Шипачёв — Дадонов; Второе звено: Яковлев — Нестеров, Кравцов/Барабанов — Подколзин — Грицюк;

Яковлев — Нестеров, Кравцов/Барабанов — Подколзин — Грицюк; Третье звено: Телегин — Войнов, Григоренко — Карнаухов — Окулов;

Телегин — Войнов, Григоренко — Карнаухов — Окулов; Четвертое звено: Романов — Никишин, Слепышев — Каменев — Плотников.

Романов — Никишин, Слепышев — Каменев — Плотников. Резерв: Ожиганов, Марченко, Рафиков, Елесин — Чибисов, Мамин, Толчинский, Зернов, Соркин, Голдобин.