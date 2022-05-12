Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.05
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.05
Тампа-Бэй
Торонто
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
Даллас
31
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Вашингтон
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
53
Хоккей. НХЛ
13.05
Сент-Луис
Миннесота
Все события
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Последние результаты
2021
Финляндия
Канада
ОТ
23
2021
США
Германия
61
2021
Финляндия
Германия
21
2021
США
Канада
24
2021
Россия
Канада
ОТ
12
2021
Финляндия
Чехия
10
2021
Швейцария
Германия
Б
23
2021
США
Словакия
61
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
10:44 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлен состав сборной Казахстана на ЧМ-2022 по хоккею

Опубликована заявка сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира в элитном дивизионе, который пройдет в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.

КазахстанЧМ по хоккею: таблица и календарь
Наверх
Источник: Казахстанская федерация хоккея

Казахстан выступит в группе А и первый матч проведет 14 мая против Дании. Сам ЧМ-2022 пройдет с 13 по 29 мая.

«В ходе контрольных встреч в Риге повреждения получили Евгений Рымарев и Иван Степаненко и не сыграют в Финляндии», — проинформировала пресс-служба КХФ.

Сборная Казахстана на ЧМ-2022

Вратари: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал») и Илья Румянцев («Арлан»).

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников («Адмирал») и Виктор Сведберг («Авангард»).

Нападающие: Павел Акользин («Металлург»), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все — «Барыс»), Кертис Волк («Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — «Сарыарка»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко (НСА) и Дмитрий Шевченко («Авангард»).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь