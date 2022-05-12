Объявлен состав сборной Казахстана на ЧМ-2022 по хоккею
Опубликована заявка сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира в элитном дивизионе, который пройдет в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.
Опубликована заявка сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира в элитном дивизионе, который пройдет в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан выступит в группе А и первый матч проведет 14 мая против Дании. Сам ЧМ-2022 пройдет с 13 по 29 мая.
«В ходе контрольных встреч в Риге повреждения получили Евгений Рымарев и Иван Степаненко и не сыграют в Финляндии», — проинформировала пресс-служба КХФ.
Вратари: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал») и Илья Румянцев («Арлан»).
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников («Адмирал») и Виктор Сведберг («Авангард»).
Нападающие: Павел Акользин («Металлург»), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все — «Барыс»), Кертис Волк («Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — «Сарыарка»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко (НСА) и Дмитрий Шевченко («Авангард»).