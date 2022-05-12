России нет, но звёзд — предостаточно! На кого смотреть на ЧМ-2022 по хоккею

Уже завтра, 13 мая, в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею 2022 года. В этом году мировое первенство примут сразу два финских города — Хельсинки и Тампере, тогда как сборная России из-за решения Международной федерации хоккея участия в турнире не примет. За кем можно следить на чемпионате мира без российской команды? «Чемпионат» составил список главных звёзд ЧМ-2022.

Канада — Мэтью Барзал, Пьер-Люк Дюбуа, Тома Шабо

Действующий чемпион мира — сборная Канады — традиционно особо не заморачивалась с выбором состава на мировое первенство. Кленовая дружина прибыла в Финляндию под руководством многоопытного Клода Жюльена, который в нынешнем сезоне уже руководил сборной на Олимпийских играх в Пекине. В столице Китая канадская команда выступила неудачно, завершив турнир уже на стадии четвертьфинала, не сумев забить ни одной шайбы в ворота очень посредственной сборной Швеции. Но в Пекине Жюльен (как, впрочем, и наставники других сборных) не мог рассчитывать ни на одного игрока из НХЛ, тогда как сейчас в его распоряжении есть несколько очень хороших хоккеистов.

Главными лицами сборной Канады в атаке на стартующем чемпионате мира станет нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал и форвард «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа. Две главные звезды этой сборной играли в одной молодёжке. Перед МЧМ-2017 Дюбуа и Барзал даже наигрывались в одном звене, но тогда тренерский штаб в итоге всё-таки решил их развести. Вполне возможно, сейчас Жюльен всё-таки создаст ударную тройку, сведя своих самых креативных форвардов в одно сочетание.

В линии обороны выделяется защитник «Оттавы» Тома Шабо. 25-летний хоккеист стал одним из лучших атакующих защитников лиги, играл по 26 минут за матч уже в 23 — и его игровое время после этого не падает. Теоретически Тома мог претендовать на попадание в олимпийский состав сборной Канады в случае приезда туда игроков НХЛ, но этого не случилось, и теперь защитник едет на мировое первенство. Показательно, что концовку сезона он пропускал из-за травмы, а канадские игроки обычно щепетильно относятся даже к микротравмам, когда речь идёт о поездках на ЧМ. Однако Шабо готов играть, только-только восстановившись после повреждения, что делает ему честь.

Швеция — Оливер Экман-Ларссон, Расмус Далин

Для главного тренера сборной Швеции Юхана Гарпенлёва предстоящий чемпионат мира уже точно станет венцом работы в национальной команде. Шведский хоккейный союз ещё полгода назад определился с фигурой нового рулевого сборной — им станет перспективный молодой тренер Сэм Халлам. Однако у шведской федерации есть одна интересная черта — она практически никогда досрочно не прекращает действия контрактов со своими сотрудниками, даже если чувство логики и толкает именно на такой шаг.

Чем дальше Гарпенлёв продолжал работать со шведской сборной, тем сложнее было находить какие-то объяснения его действиям. С каждым годом у него получалось собирать всё более слабые составы, что привело к падению результатов на международной арене. В прошлом сезоне «Тре Крунур» установили национальный антирекорд, впервые в истории не сумев преодолеть барьер группового раунда на чемпионате мира, а в этом году остались без медалей на Олимпиаде, бездарно проиграв сборной Словакии (0:4) в матче за третье место.

Вот и на этот раз Гарпенлёв везёт на чемпионат мира удивительно бледный и блёклый состав, учитывая количество шведских игроков, выступающих в НХЛ. Усилить Швецию в Финляндии могли такие форварды, как Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Йеспер Братт, Андреас Юнссон, Йеспер Боквист (все — «Нью-Джерси»), Виктор Олофссон («Баффало»), Густав Нюквист («Коламбус»), Вильям Карлссон, Маттиас Янмарк (оба — «Вегас») и многие другие, но в итоге в атаке за шведов из игроков НХЛ сыграют только Эмиль Бемстрём и Расмус Асплунд.

Примечательно, что в прежние годы шведские звёзды очень охотно ехали в национальную команду, особенно когда речь шла о чемпионатах мира, проходящих в Финляндии. Но теперь всё изменилось. Вполне возможно, что причиной массовых отказов от игры за сборную стал конфликт Гарпенлёва с нападающим «Лос-Анджелеса» Адрианом Кемпе, вспыхнувший на прошлогоднем чемпионате мира. Вероятнее всего, Кемпе рассказал товарищам по НХЛ подробности инцидента, и теперь многие шведы не видели смысла ехать к тренеру, для которого предстоящий турнир в любом случае последний, и впереди команду ждёт новая жизнь.

Помочь шведской сборной избежать очередного провала может только оборона, в которой собраны сразу четыре представителя НХЛ. В первую очередь в защитной линии выделяются многоопытный Оливер Экман-Ларссон и первый номер драфта НХЛ-2018 Расмус Далин. Также приехали в сборную Адам Ларссон из «Сиэтла» и Эрик Густафссон из «Чикаго». Скорее всего, этих четырёх игроков должно хватить шведам, чтобы не повторить прошлогодний конфуз и на сей раз выйти из группы в плей-офф. Но на большее эту команду вряд ли хватит.

Швейцария — Нико Хишир, Тимо Майер

В свою очередь, сборная Швейцарии уже традиционно собирает под свои знамёна максимально возможный североамериканский легион. Из НХЛ в расположение национальной команды уже приехали первый номер драфта 2017 года форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир, лидер атаки «Сан-Хосе» Тимо Майер, нападающий «Детройта» Пиус Зутер, форвард «Чикаго» Филипп Курашёв и защитник «Коламбуса» Дин Кукан.

Главные надежды швейцарской команды будут связаны со связкой Хишира и Майера, которая уже успела себя с лучшей стороны проявить на заключительном этапе Евротура. Минувший регулярный чемпионат в НХЛ Хиширу смазали травма и болезнь, из-за которых он пропустил 12 матчей и затратил ещё целый ряд игр на восстановление кондиций. Что касается Майера, то в матче с «Лос-Анджелесом» он вписал своё имя в историю НХЛ, сумев отметиться пятью заброшенными шайбами. А на самом финише регулярки Тимо забил важный гол в ворота «Вегаса», фактически прибив «рыцарей» в их гонке за плей-офф. Сейчас оба форварда находятся в отличной форме и могут стать одними из лучших бомбардиров ЧМ-2022. К тому же усилить швейцарцев может и защитник Роман Йози, ещё не давший окончательного ответа о своём участии в турнире.

США — Сет Джонс, Алекс Гальченюк

От американского коллектива мы уже давно не видели топовых составов на чемпионатах мира. В этом сезоне Федерация хоккея США себе не изменила и отправила в Европу посредственный состав, главными звёздами которого станут защитник «Чикаго» Сет Джонс и нападающий «Аризоны» Алекс Гальченюк.

Причём если Сет действительно остаётся топовым игроком НХЛ и делом оправдывает один из самых больших контрактов в лиге, то Гальченюка к «звёздам» мы относим исключительно по привычке. В минувшей регулярке Алекс отметился всего 21 результативным действием в 60 матчах, но остальные имена в американском нападении смотрятся ещё более бледно. Так что на их фоне Гальченюк всё равно является самым заметным лицом.

Чехия — Якуб Врана, Томаш Гертл, Давид Крейчи

Для чешской сборной предстоящий турнир станет первым под руководством опытного финского тренера Кари Ялонена. 62-летний специалист возглавил команду после её провала на Олимпиаде в Пекине, где обладавшие вполне приличным составом чехи под руководством Филипа Пешана не смогли пройти барьер квалификации, проиграв Швейцарии.

На дебютный турнир Ялонену удалось заручиться поддержкой трёх игроков НХЛ — форварда «Шаркс» Томаша Гертла, а также двух хоккеистов «Детройта» — защитника Филипа Гронека и нападающего Якуба Враны. Не обошлись чехи и без проверенного ветерана — бывшего форварда «Бостона» Давида Крейчи, который в cвои 36 лет всё ещё производит яркое впечатление.

«Кто стал самым сложным соперником на Олимпиаде? Это хоккеист сборной Чехии, который доставил нам очень много проблем в их большинстве. Он в НХЛ очень успешно играл за “Бостон”, а сейчас вернулся в Европу. Давид Крейчи, да-да, точно, вот он. Не знаю, может быть, у него лучшая игра на Олимпиаде была против нас, но с ним было очень сложно. Очень неприятно играл», — отмечал в интервью «Чемпионату» защитник сборной России Александр Никишин.

Финляндия — Микаэль Гранлунд

Тренерский штаб Юкки Ялонена в сборной Финляндии провёл уже фирменную селекционную работу, снова вызвав в команду минимальное количество игроков из НХЛ. Ялонен уже давно определился со своей игровой схемой и раз за разом доказывает её правоту в деле, обходясь игроками из европейских чемпионатов. В феврале Юкка привёл финскую команду к победе на Олимпиаде, и львиная часть игроков того состава приехала в сборную и на этот раз.

Исключением из правила стал нападающий «Нэшвилла» Микаэль Гранлунд, получивший разрешение выступить за сборную Финляндии на домашнем чемпионате мира. Гранлунд представлял Финляндию на пяти чемпионатах мира. В 2011 году он выиграл со сборной золотые медали. Именно на том турнире сумев отметиться голом в стиле лакросс в ворота Константина Барулина, который впоследствии был запечатлён даже на финских марках. В этом сезоне нападающий набрал 64 (11+53) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Германия — Мориц Зайдер, Тим Штюцле, Филипп Грубауэр

После мегауспешных последних МЧМ во взрослую сборную снова едут Мориц Зайдер и Тим Штюцле, но уже в другом статусе. Защитник «Детройта» провёл мегауспешный сезон в НХЛ, став одним из главных претендентов на «Колдер Трофи». Мориц вошёл в тройку финалистов на приз лучшему новичку лиги наряду с нападающим «Анахайма» Тревором Зеграсом и форвардом «Торонто» Майклом Бантингом. Причём именно Зайдер считается главным претендентом на «Колдер».

Первым номером сборной Германии на ЧМ-2022 станет Филипп Грубауэр, едущий в национальную команду после ужасного сезона в НХЛ. В этом году голкипер чуть ли не единолично утопил клуб-новичок НХЛ «Сиэтл»: его 31 гол, пропущенный сверх xG — это не только худший результат сезона, но и шестой худший в постлокаутной НХЛ. Впрочем, за свою сборную Филипп всегда играл на самом высоком уровне, нередко становясь главным героем в отдельно взятых матчах. Так что от кандидатуры Филиппа в немецкой команде и не думали отказываться, несмотря на его игру в этом сезоне.

В группе A сыграют команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии, а в группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. Групповой раунд мирового первенства пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая будут сыграны полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.