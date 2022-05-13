У кого все хоккей. Мировое первенство в Финляндии пройдет без сборной России

Это — третья подряд встреча в финале финской команды, в феврале выигравшей пекинскую Олимпиаду, с канадской, которая привезла на турнир состав не то чтобы ярчайший, но, во всяком случае, кажется, поярче того, что взял золото год назад в Риге.
Финский чемпионат мира — первый из топовых турниров года, который заставляет тех, кто переживает за российский спорт, с сожалением вспоминать о том, с какой решительностью и оперативностью ведущие спортивные структуры реагировали на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) лишать отечественных спортсменов допуска на важнейшие соревнования на фоне специальной военной операции России на Украине.
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Представить, о чем мечтали бы сейчас в ожидании старта первенства эти люди, не последуй вдруг Международная федерация хоккея (IIHF) рекомендациям МОК, окажись белой вороной в стае организаций, без колебаний выносящих санкционные вердикты, несложно. О том, что новенький тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Жамновым творчески переработал наследие февральской Олимпиады в Пекине, на которой формально почетное серебро было завоевано какой-то совсем уж пресной и простой игрой, и знает теперь, как ее украсить.
О том, что уже включенные в команду игроки из НХЛ добавят ей свежести, а в скором времени на подмогу им прилетит из Америки еще один шикарный десант: стартовый раунд Кубка Стэнли вот-вот завершится, в тех клубах, что могут в ближайшие дни вылететь, масса классных россиян, и они не имеют привычки игнорировать чемпионаты мира. И с ними — Александром Овечкиным, Никитой Кучеровым, Андреем Василевским, Артемием Панариным, Кириллом Капризовым — это будет уже не легкий апгрейд пекинского варианта, а апгрейд радикальный.
И пусть после минского золота 2014 года российская сборная на чемпионатах мира не так уж редко до предела насыщала заявку знаменитостями НХЛ, но при этом все равно спотыкалась на подступах к новому успеху, она все равно обязательно фигурировала бы в числе тех, от кого ждут чего-то неординарного.
Без нее же расклад стал попроще. Да, можно сказать, зная, кого заявили тренеры лучших сборных на турнир, он стал уже совсем простым и уверенно сулит ему такую же кульминацию, какая была у двух предыдущих первенств. И в 2019-м в Братиславе, и в 2021 году в Риге (в 2020-м чемпионат мира смыло пандемией коронавируса) в финалах рубились сборные Финляндии и Канады. Сначала верх на тоненького взяли финны, потом — канадцы. А причин думать, что третий подряд финско-канадский финал маловероятен, не обнаружишь днем с огнем.
Вот, допустим, их основные конкуренты. Сборная США укомплектовалась перед финской кампанией настолько скверно, что можно подумать, будто перед американскими хоккейными функционерами была поставлена задача не сражаться за медали, а как можно раньше отправить этих ребят в отпуск: вряд ли выйдет после группового этапа, но уж дальше четвертьфинала пройти с такими будет чудом.
У двух европейских оппонентов-гигантов есть неплохие легионеры из НХЛ (у чехов — Томаш Гертль и Якуб Врана, у шведов — Оливер Экман-Ларссон и Расмус Далин), но это не то усиление, чтобы обрести фаворитские статус и облик, которых не было на предыдущих значимых соревнованиях.
А вот к сборным Финляндии и Канады придраться невозможно. У финнов на месте все герои пекинской Олимпиады, на которой они в плане класса, управляемости смотрелись ну, может, не на голову, но на полголовы выше остальных, включая обыгранную в решающем матче российскую команду, — Харри Сятери и Сами Ватанен, Вилле Покка и Микко Лехтонен, Ханнес Бьёрнинен, и Марко Анттила, Саку Мяэналанен и Харри Песонен, Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен. А разбавил олимпийскую компанию микродесант из НХЛ — Юхо Ламмикко, Хенри Йокихарью, Йоэль Армиа.
Он, разумеется, может показаться чересчур слабеньким для больших свершений лишь тем, кто не в курсе, что это такая фактически без сбоев работающая кадровая стратегия тренера Юкки Ялонена — опираться на «европейцев», а из Америки приглашать неброских, но трудолюбивых игроков, ради которых не надо рушить обкатанные схемы.
Канадцы, как обычно, недосчитались кучи игроков с отличным послужным списком, которые освободились еще до Кубка Стэнли. Но их заявка в любом случае по звучности превосходит любую другую. В ней есть почти что полноценные звезды НХЛ (Мэттью Барзал, Тома Шабо), игроки с опытом и неплохой статистикой или в нынешнем сезоне, или в тех, что ему предшествовали (Дрейк Батерсон, Пьер-Люк Дюбуа, Деймон Сиверсон, Трэвис Сэнхайм, Джош Андерсон), талантливая молодежь, уже поигравшая на элитном уровне (Доусон Мерсер, Дилан Козенс, Кент Джонсон).
В ней нет перекосов: недурна защита, недурна атака. В любом случае, по яркости эта заявка, пожалуй, превосходит все европейские, а еще превосходит прошлогоднюю канадскую — ту, что, помучившись в Риге, все-таки обеспечила самой титулованной сборной мира очередной трофей.