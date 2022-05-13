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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная США обыграла Латвию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сборная США победила команду Латвии в стартовом матче на чемпионате мира по хоккею.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы B в Тампере завершилась со счетом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу американцев. В составе победителей отличились Райли Барбер (8-я минута), Сет Джонс (11), Томас Бордело (12) и Сэм Лаферти (21). У сборной Латвии шайбу забросил Андрис Джериньш (42).

В матче группы A сборная Словакии в Хельсинки обыграла французских хоккеистов — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). У словацкой команды отличились оформивший дубль Павол Регенда, Томаш Татар и Самуэль Такач. У проигравших голы на счету Антони Реша и Жордана Перре.

Чемпионат мира в Финляндии продлится до 29 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают чемпионат мира из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды на турнире в Финляндии заняла сборная Франции, а белорусов заменили австрийцы.

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