Сборная Канады обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Канады победили команду Германии в игре чемпионата мира в Финляндии.
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ГерманияЧМ по хоккею: таблица и календарь
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Канады победили команду Германии в игре чемпионата мира в Финляндии.
Встреча группы А в Хельсинки завершилась со счетом 5:3 (2:0, 3:1, 0:2) в пользу действующих чемпионов мира. В составе победителей отметился дублем Пьер-Люк Дюбуа (18-я и 32-я минуты), по шайбе забросили Коул Силлинджер (9), Кент Джонсон (34) и Ноа Грегор (38). У сборной Германии голы на счету Марка Михаэлиса (28), Маттиаса Плахты (42) и Морица Зайдера (53).
Чемпионат мира в Финляндии продлится до 29 мая.
Сборные России и Белоруссии пропускают чемпионат мира из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды на турнире в Финляндии заняла сборная Франции, а белорусов заменили австрийцы.