Сборная Канады обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча группы А в Хельсинки завершилась со счетом 5:3 (2:0, 3:1, 0:2) в пользу действующих чемпионов мира. В составе победителей отметился дублем Пьер-Люк Дюбуа (18-я и 32-я минуты), по шайбе забросили Коул Силлинджер (9), Кент Джонсон (34) и Ноа Грегор (38). У сборной Германии голы на счету Марка Михаэлиса (28), Маттиаса Плахты (42) и Морица Зайдера (53).