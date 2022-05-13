Финляндия разгромила Норвегию в стартовом матче домашнего ЧМ по хоккею

Встреча группы B в Тампере завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Харри Песонен (19-я минута), Тони Раяла (32), Ханнес Бьорнинен (37) Йоэль Армиа (42) и Йере Саллинен (58).

Помимо финнов, три очка в группе В также набрала сборная США, которая в стартовом матче турнира переиграла команду Латвии со счетом 4:1.

Чемпионат мира в Финляндии продлится до 29 мая.