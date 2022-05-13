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13 мая, источник: Спорт РИА Новости

Финляндия разгромила Норвегию в стартовом матче домашнего ЧМ по хоккею

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сборная Финляндии победила команду Норвегии в своем стартовом матче на домашнем чемпионате мира по хоккею.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы B в Тампере завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Харри Песонен (19-я минута), Тони Раяла (32), Ханнес Бьорнинен (37) Йоэль Армиа (42) и Йере Саллинен (58).

Помимо финнов, три очка в группе В также набрала сборная США, которая в стартовом матче турнира переиграла команду Латвии со счетом 4:1.

Чемпионат мира в Финляндии продлится до 29 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают чемпионат мира из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды на турнире в Финляндии заняла сборная Франции, а белорусов заменили австрийцы.

Финляндия
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Норвегия
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