Швеция обыграла Австрию в первом матче на чемпионате мира — 2022

На третьей минуте Йоэль Келльман открыл счёт в матче с передач Антона Бенгтссона и Карла Клингберга, на 17-й Макс Фриберг увеличил преимущество шведов, ему ассистировал Келльман. На 20-й минуте Петер Шнайдер после паса Доминика Хайнриха сократил отставание в счёте. Во втором периоде отличился Юаким Нордстрём с передач Матиаса Броме и Эрика Густафссона.