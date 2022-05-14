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15:12 (мск), источник: ТАСС

Сборная Казахстана со счетом 1:9 проиграла датчанам в первом матче на чемпионате мира

ТАСС, 14 мая. Сборная Казахстана проиграла команде Дании со счетом 1:9 в первом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею. Матч проходил в субботу в Хельсинки.

Казахстан
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Источник: Reuters

В составе сборной Дании шайбы забросили Патрик Бьоркстранд (3-я минута), Феликс Схеел (4), Йоахим Блихфельд (5, 30, 51), Фредерик Сторм (23), Юлиан Якобсен (27), Оливер Ларсен (40), Петер Регин (41). В команде Казахстана отличился Кирилл Савицкий (59), шайба была заброшена в меньшинстве.

Сборные Дании и Казахстана выступают в группе А. Датчане лидирую в группе, набрав три очка. Столько же очков на счету сборных Канады и Словакии, которые занимают второе и третье место соответственно. Казахстанцы занимают последнее место. Сборные Германии и Франции также потерпели поражение в первых матчах на турнире, но опережают команду Казахстана за счет дополнительных показателей. Позднее в субботу в группе А первые матчи проведут хоккеисты из Италии и Швейцарии, также между собой сыграют команды Словакии и Германии.

В первом субботнем матче в группе В сборная Швеции победила команду Австрии со счетом 3:1. В субботу в группе В сборная Чехии встретится с командой Великобритании, представители Латвии сыграют с финнами.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями турнира являются канадцы.

Решением Международной федерации хоккея (IIHF) сборные России и Белоруссии не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменили команды Франции и Австрии.

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9:1
3:0, 4:0, 2:1
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