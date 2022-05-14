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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Швейцарии пропустила два гола от Италии, но одержала победу на ЧМ-2022 по хоккею

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Швейцарии и Италии.

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Источник: AP 2022

Встреча закончилась победой швейцарской команды со счётом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2).

На 49-й секунде встречи Денис Мальгин вывел Швейцарию вперёд. На 18-й минуте Кэлвин Тюркауф удвоил преимущество номинальных хозяев. За 18 секунд до конца первого периода Андрес Амбюль забросил третью шайбу в ворота итальянцев.

На 27-й минуте Кэлвин Тюркауф оформил дубль. На 49-й минуте Даниэль Глира отыграл одну шайбу. На 59-й минуте Нико Хишир с передачи Тимо Майера довёл счёт до крупного, однако через 32 секунды Данте Ханнун отыграл ещё один гол.

Напомним, чемпионат мира стартовал вчера, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Швейцария 15 мая сыграет с Данией. Италия в этот же день встретится с Канадой.

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Швейцария
5:2
3:0, 1:0, 1:2
Италия
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