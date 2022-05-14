Сборная Чехии обыграла Великобританию на ЧМ-2022, забив первый гол лишь в середине матча

На 47-й минуте Иржи Чернох забросил четвёртую шайбу в ворота британской сборной. Менее чем через две минуты Матей Блюмель оформил дубль. На 51-й минуте Бен Лэйк с передачи Скотта Конуэя отыграл один гол.

Напомним, чемпионат мира стартовал вчера, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Чехия 15 мая сыграет со Швецией. Великобритания в этот же день встретится с Норвегией.