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14 мая, источник: Чемпионат.com

Сборная Финляндии на 58-й минуте вырвала победу в матче с Латвией на чемпионате мира

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Латвии и Финляндии.

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Источник: ИИХФ

Встреча закончилась победой финской команды со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

На девятой минуте Рудольф Балцерс с передачи Рональда Кениньша вывел латвийскую сборную вперёд. На 31-й минуте Сакари Маннинен, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Микаэль Гранлунд и Микко Лехтонен. На 58-й минуте Микаэль Гранлунд вывел финскую сборную вперёд.

Напомним, чемпионат мира стартовал вчера, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В первой встрече турнира Латвия потерпела поражение от США — 1:4, а Финляндия разгромила Норвегию — 5:0.

В следующем матче Латвия 16 мая сыграет со Норвегией. Финляндия в этот же день встретится с США.

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Латвия
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Финляндия
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