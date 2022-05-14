Сборная Германии по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира

ТАСС, 14 мая. Сборная Германии со счетом 2:1 обыграла команду Словакии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в субботу в Хельсинки.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маттиас Плахта (2-я минута) и Леонхард Пфёдерль (7). У словаков отличился Кристиан Поспишил (12).

В другом матче группы А сборная Дании со счетом 9:1 разгромила команду Казахстана, команда Швейцарии оказалась сильнее сборной Италии (5:2). В следующем матче сборная Германии 16 мая сыграет с французами, словаки в тот же день встретятся с канадцами.

В матчах группы В, которые проходят в Тампере, сборная Швеции со счетом 3:1 обыграла команду Австрии, чехи оказались сильнее команды Великобритании (5:1), сборная Финляндии одержала победу над хоккеистами из Латвии (2:1).

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями являются канадцы.