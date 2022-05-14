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14 мая, источник: ТАСС

Сборная Германии по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира

Немецкая команда выиграла у сборной Словакии со счетом 2:1.

Германия
СловакияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 14 мая. Сборная Германии со счетом 2:1 обыграла команду Словакии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в субботу в Хельсинки.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маттиас Плахта (2-я минута) и Леонхард Пфёдерль (7). У словаков отличился Кристиан Поспишил (12).

В другом матче группы А сборная Дании со счетом 9:1 разгромила команду Казахстана, команда Швейцарии оказалась сильнее сборной Италии (5:2). В следующем матче сборная Германии 16 мая сыграет с французами, словаки в тот же день встретятся с канадцами.

В матчах группы В, которые проходят в Тампере, сборная Швеции со счетом 3:1 обыграла команду Австрии, чехи оказались сильнее команды Великобритании (5:1), сборная Финляндии одержала победу над хоккеистами из Латвии (2:1).

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями являются канадцы.

Решением Международной федерации хоккея (IIHF) сборные России и Белоруссии не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменили команды Франции и Австрии.

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