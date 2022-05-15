«Недохоккей какой-то»: Тарасова — о чемпионате мира без сборной России
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о чемпионате мира по хоккею, который проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о чемпионате мира по хоккею, который проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.
Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды заняла сборная Франции, белорусов заменили австрийцы.
«Какой же хоккей может быть без России? В мире всего десяток стран, которые играют в этот вид спорта. Сборная России — мировой лидер. Чемпионат мира без сборной России — это недохоккей какой-то», — приводит слова Тарасовой Sport24.
После первых матчей турнира группу А возглавила сборная Дании, разгромившая Казахстан. В группе В первое место занимает команды Финляндии, одержавшая две победы на старте чемпионата мира.