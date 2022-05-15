Овечкин и Капризов в сборной России на ЧМ… Сейчас бы вся Финляндия встала на уши!

Ни «Миннесота Уайлд», ни «Вашингтон Кэпиталз» не смогли преодолеть первый раунд Кубка Стэнли, досрочно завершив борьбу за главный трофей НХЛ. Конечно, многим российским болельщикам хотелось продолжать болеть за «столичных» (фан-база у «Кэпиталз» в России серьёзная) и «дикарей» (их фан-база только набирает обороты), но мечтаниям не суждено сбыться.

«Мы могли выигрывать в каждом матче. Выходили вперёд — и сами продули. Особенно после 3:0, было тяжело потом вернуться в игру, но вы видели, что это была настоящая битва. Мы вышли вперёд, потом соперник вышел вперёд, мы сравняли счёт. Я не видел гол в овертайме, может, там был неудачный отскок, но поражение есть поражение», — сказал после неудачи Овечкин.

В результате все российские хоккеисты «Вашингтона» во главе с капитаном команды Александром Овечкиным, а также нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вынужденно отправились в отпуск. Что в таких случаях обсуждалось в былые годы, когда политика не лезла в спорт, а чемпионаты мира по хоккею становились не турниром для избранных, а праздником для людей? Конечно, главной темой для обсуждения был приезд освободившихся хоккеистов из НХЛ в свои сборные.

Сейчас ещё больше понимаешь: отправься российская сборная в Финляндию на первенство планеты — выиграть от этого могли все. Возникает мало сомнений в том, что звёздный Александр Овечкин и отыгравший изумительный сезон в НХЛ Кирилл Капризов усилили бы состав нашей команды. Овечкин много раз говорил, что всегда готов биться за сборную, если нет серьёзных травм, да и Капризов точно не стал бы воротить нос.

«Теперь Овечкин может сыграть за Россию на чемпионате мира! Стоп, погодите-ка…» — уже успел саркастически пошутить в своих социальных сетях финский журналист Юуни Ниеминен.

О чём это говорит? О том, что возможный приезд Овечкина и Капризова на чемпионат мира произвёл бы в Финляндии настоящий фурор! И здесь нужно думать намного глубже. Да, с одной стороны это было бы колоссальное усиление для сборной России, не выигрывавшей на чемпионатах мира с 2014 года.

Однако все видят, что ажиотаж вокруг звёздных российских нападающих есть даже в тот момент, когда наша национальная команда не принимает участия в соревновании, а Александр и Кирилл готовятся к заслуженному отдыху со своими семьями и друзьями.

Овечкин и Капризов в сборной России на ЧМ… Только представьте, как муссировалась бы эта тема, сколько медийности и популярности нынешнему турниру могла бы принести!

В большом плюсе остались бы и организаторы, которым важно максимально заработать, продать побольше пива, билетов, сувенирной продукции и прочей неотъемлемой атрибутики чемпионатов мира. Что уж говорить о российских болельщиках, которые в буквальном смысле слова до отказа забили бы граничащий с нашей страной Хельсинки и устроили бы на улицах финской столицы настоящий спортивный праздник по аналогии с памятным футбольным чемпионатом мира в России.

К сожалению, всему этому в нынешнем году не суждено сбыться. Чемпионат мира по хоккею потерял во всём: в интересе, в спортивном принципе, в обязательной честной конкуренции и беспристрастной борьбе. Сейчас чемпионат мира — обычный клуб по интересам с большим количеством неконкурентоспособных команд.