Сборная Канады разгромила итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) в пользу канадцев. В составе победителей шайбы забросили Тревис Сенхейм (16), Джон Андерсон (29), Николас Рой (36), Кент Джонсон (38), Дайсин Майо (43) и Ноа Грегор (55). У сборной Италии отличился Фил Пьетрониро (13).

Канадцы набрали шесть очков в двух матчах и лидируют в турнирной таблице группы A. Итальянцы (0 очков) потерпели второе поражение и идут на шестой строчке.