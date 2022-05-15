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15:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Канады разгромила итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сборная Канады победила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Финляндии.

Канада
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) в пользу канадцев. В составе победителей шайбы забросили Тревис Сенхейм (16), Джон Андерсон (29), Николас Рой (36), Кент Джонсон (38), Дайсин Майо (43) и Ноа Грегор (55). У сборной Италии отличился Фил Пьетрониро (13).

Канадцы набрали шесть очков в двух матчах и лидируют в турнирной таблице группы A. Итальянцы (0 очков) потерпели второе поражение и идут на шестой строчке.

ЧМ-2022 продлится до 29 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды заняла сборная Франции, белорусов заменили австрийцы.

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