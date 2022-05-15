Американцы в овертайме победили австрийцев на чемпионате мира по хоккею

Встреча группы В в Тампере закончилась в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу американцев. У победителей шайбы забросили Киффер Беллоуз (15-я минута), Адам Годетт (35) и Люк Хьюз (64). В составе сборной Австрии отличились Бенджамин Нисснер (35) и Пол Хубер (49).

Сборная США набрала 5 очков и переместилась на второе место в группе, которую возглавляют финны (6 очков). Команда Австрии с одним баллом идет на шестой позиции. В следующем мачте австрийцы 17 мая встретятся с чехами, а американцам днем ранее предстоит встреча с хозяевами турнира финнами.