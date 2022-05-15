Михайлис назвал причины поражения Казахстана от Франции на ЧМ-2022 по хоккею

— Сегодня мы играли более дисциплинированно, первый период хорошо начали, и хорошие выходы из зоны были у нас, организованные, друг под друга открывались. Скажем так, хорошая атака прошла из своей зоны, увенчалась успехом, забили гол. Контролировали первый период. Во втором отдали инициативу сопернику, они владели шайбой, где-то мы, наверное, дали слабину. Соперник забил два гола. Пытались в третьем периоде переломить ход встречи. Было много прессинга, но старания не увенчались успехом.

— В конце второго периода Блэкер удалился…

— Да, ненужное удаление привело к голу. Ребят предупреждали, чтоб терпели. Терпеливо надо играть, дисциплинированно. Никчемное удаление привело к пропущенной шайбе. Игра в целом была силовая, в пределах правил.

— Этот отрезок в конце второго периода стал определяющим?

— Да, это удаление в раздевалку и гол в раздевалку, конечно, не надо было пропускать.

— Немало блокировал соперник броски?

— Да, опять же массивные игроки, тяжело, чтобы шайба проскочила, лазейку найти. Но мы атаковали, с нашей стороны много блокировок было. Бились до конца.

— Французы по скорости тоже хорошо двигались?

— Да, хорошие габаритные игроки. По крайней мере, наши защитники справлялись с ними.

— Теперь впереди день отдыха?

— Да, отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.

— На пользу пойдет это?

— Я думаю, да.