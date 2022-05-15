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15 мая, источник: ТАСС

Сборная Швеции обыграла чехов в матче чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 15 мая. Сборная Швеции по хоккею со счетом 5:3 победила команду Чехии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Тампере в воскресенье.

Чехия
Швеция
Дания
ШвейцарияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Заброшенными шайбами в составе шведов отметились Расмус Асплунд (20-я и 29-я минуты), Эмиль Бемстрём (23), Матиас Броме (26) и Антон Бенгтссон (45). У чехов отличились Давид Крейчи (7), Томаш Кундратек (38) и Матей Блюмель (46).

Шведы одержали вторую победу на чемпионате мира, ранее они победили австрийцев (3:1). Чехи в первом матче обыграли британцев (5:1).

Хоккей

Чемпионат мира 2022
Группа B, 16.05.2022, 20:20

Финляндия-США-

Команды выступают в группе В. Лидером группы является команда Финляндии (6 очков), вторыми идут шведы (6), третьими — американцы (5), четвертыми — чехи (3), пятыми — норвежцы (2), шестыми — австрийцы (1), седьмыми — британцы (1), восьмыми — латвийцы (0).

В матче группы A сборная Швейцарии разгромила команду Дании со счетом 6:0 и возглавила таблицу. Далее идут канадцы (6), датчане (3), словаки (3), немцы (3), французы (3), итальянцы (0) и казахстанцы (0).

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями турнира являются канадцы.

Решением Международной федерации хоккея (IIHF) сборные России и Белоруссии не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменили команды Франции и Австрии.

Чехия
3:5
1:1, 1:3, 1:1
Швеция
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