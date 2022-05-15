Сборная Швеции обыграла чехов в матче чемпионата мира по хоккею

Заброшенными шайбами в составе шведов отметились Расмус Асплунд (20-я и 29-я минуты), Эмиль Бемстрём (23), Матиас Броме (26) и Антон Бенгтссон (45). У чехов отличились Давид Крейчи (7), Томаш Кундратек (38) и Матей Блюмель (46).

Шведы одержали вторую победу на чемпионате мира, ранее они победили австрийцев (3:1). Чехи в первом матче обыграли британцев (5:1).

Хоккей Чемпионат мира 2022 Группа B, 16.05.2022, 20:20 Финляндия - США -

Команды выступают в группе В. Лидером группы является команда Финляндии (6 очков), вторыми идут шведы (6), третьими — американцы (5), четвертыми — чехи (3), пятыми — норвежцы (2), шестыми — австрийцы (1), седьмыми — британцы (1), восьмыми — латвийцы (0).

В матче группы A сборная Швейцарии разгромила команду Дании со счетом 6:0 и возглавила таблицу. Далее идут канадцы (6), датчане (3), словаки (3), немцы (3), французы (3), итальянцы (0) и казахстанцы (0).

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями турнира являются канадцы.