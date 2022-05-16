Хоккеисты сборной Канады одержали третью победу подряд на чемпионате мира

Встреча группы А в Хельсинки закончилась со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу канадцев. У победителей шайбы забросили Адам Лаури (11-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (27, 38), Коул Силлинджер (42) и Морган Гики (52). В составе словаков отличился Самуэль Такач (13).

Сборная Канады одержала третью победу подряд и с девятью очками лидирует в группе А, словаки потерпели второе поражение и идут на шестом месте, имея в активе три балла. В следующем туре канадцы 19 мая сыграют со сборной Казахстана, а словаки днем ранее встретятся со швейцарцами.

В матче группы В в Тампере сборная Латвии переиграла команду Норвегии со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). У победителей шайбы забросили Родриго Аболс (15), Николай Елисеев (28) и Роберт Букартс (33). Норвежцы ответили голами Матса Ольсена (19) и Макса Крогдала (48).

Сборная Латвии после первой победы на турнире набрала три очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице группы В, норвежцы с двумя очками идут шестыми. В следующем туре латвийцы 19 мая встретятся с чехами, а норвежцы днем ранее сыграют с австрийцами.