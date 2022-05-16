Сборная Финляндии обыграла американцев в матче чемпионата мира по хоккею

Заброшенными шайбами в составе сборной Финляндии отметились Микаэль Гранлунд (18-я минута), Валттери Филппула (25), Сакари Маннинен (26) и Микко Лехтонен (31). У американцев отличился Алекс Гальченюк (59).

Сборная Финляндии одержала третью победу подряд и с девятью очками занимает первое место в группе В. Американцы потерпели первое поражение на турнире и с пятью очками располагаются на третьей строчке. В следующем матче финские хоккеисты 18 мая сыграют со шведами. Сборная США днем позже встретится с командой Великобритании.

В другом матче группы В команда Латвии под руководством бывшего тренера сборной России Харийса Витолиньша обыграла норвежцев со счетом 3:2 и одержала первую победу на турнире. Во встречах группы А, которые проходят в Хельсинки, канадцы обыграли словаков со счетом 5:1 и одержали третью побед подряд. Сборная Германии оказалась сильнее команды Франции со счетом 3:2.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями турнира являются канадцы.