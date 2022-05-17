Сборная Австрии по буллитам обыграла чехов в матче чемпионата мира по хоккею

Заброшенной шайбой в составе сборной Чехии отметился Роман Червенка (19-я минута). У австрийцев отличился Брайан Леблер (60). победный буллит на счету Петера Шнайдера.

Сборная Австрии одержала первую победу на чемпионате мира и с тремя очками занимает пятое место в группе В. Чехи потерпели второе поражение и с четырьмя очками располагаются на четвертой строчке. В следующем матче австрийцы 18 мая сыграют с норвежцами, чехи днем позже встретятся с командой Латвии. Сборная Австрии одержала первую победу над чешскими хоккеистами, все предыдущие 13 игр выиграли чехи.

В матче группы А, который прошел в Хельсинки, сборная Дании со счетом 2:1 обыграла команду Италии.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями турнира являются канадцы.