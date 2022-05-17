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19:34 (мск), источник: ТАСС

Сборная Австрии по буллитам обыграла чехов в матче чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 17 мая. Сборная Австрии со счетом 2:1 по буллитам обыграла команду Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла во вторник в Тампере.

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Источник: AFP 2022

Заброшенной шайбой в составе сборной Чехии отметился Роман Червенка (19-я минута). У австрийцев отличился Брайан Леблер (60). победный буллит на счету Петера Шнайдера.

Сборная Австрии одержала первую победу на чемпионате мира и с тремя очками занимает пятое место в группе В. Чехи потерпели второе поражение и с четырьмя очками располагаются на четвертой строчке. В следующем матче австрийцы 18 мая сыграют с норвежцами, чехи днем позже встретятся с командой Латвии. Сборная Австрии одержала первую победу над чешскими хоккеистами, все предыдущие 13 игр выиграли чехи.

В матче группы А, который прошел в Хельсинки, сборная Дании со счетом 2:1 обыграла команду Италии.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями турнира являются канадцы.

Решением Международной федерации хоккея (IIHF) сборные России и Белоруссии не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменили команды Франции и Австрии.

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