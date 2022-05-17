Сборная Казахстана потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира по хоккею

Заброшенными шайбами в составе сборной Швейцарии отметились Денис Мальгин (24-я минута), Дарио Симион (35) и Фабрис Герцог (56). У казахстанцев отличились Джесси Блэкер (46) и Валерий Орехов (58).

Сборная Казахстана потерпела третье поражение в трех стартовых матчах чемпионата мира, казахстанские хоккеисты не набрали ни одного очка и занимают последнее, восьмое место в группе А. Сборная Швейцарии одержала третью победу и занимает второе место. В следующем матче сборная Казахстана 19 мая сыграет с канадцами, швейцарцы днем ранее встретятся со словаками.

В матче группы В, который прошел в Тампере, сборная Швеции со счетом 6:0 обыграла команду Великобритании. Шведы одержали третью победу, с девятью очками они возглавили турнирную таблицу группы. 18 мая шведские хоккеисты сыграют с финнами, которые также не потеряли ни одного очка после трех матчей. Сборная Великобритании набрала одно очко и занимает последнее место в группе, в следующем матче британцы 19 мая встретятся с американцами.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных. По итогам кругового турнира в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой группы. Турнир завершится 29 мая. Действующими победителями турнира являются канадцы.