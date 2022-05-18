Сборная Швейцарии одолела словаков в групповом матче ЧМ по хоккею

Встреча группы A, прошедшая в среду в Хельсинки, завершилась со счетом со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу швейцарцев. У победителей отличились Денис Мальгин (1-я минута), Доминик Эгли (24), Тимо Майер (33), Нико Хишир (46) и Фабрис Херцог (60). У словаков шайбы забросили Милош Роман (11), Юрай Слафковский (26) и Самуэль Такач (50).

Швейцарский форвард Андрес Амбюль сыграл 119 матчей на чемпионатах мира, повторив рекорд, установленный немцем Удо Кисслингом. Если 38-летний форвард выйдет на лед 21 мая в игре против сборной Канады, он станет новым рекордсменом. Амбюль проводит в составе сборной Швейцарии уже 17-й чемпионат мира.

Сборная Швейцарии одержала четвертую победу в четырех матчах, набрала 12 очков и вышла на первое место в таблице группы. Словаки потерпели третье поражение кряду после победы над французами в стартовом матче и занимают шестую строчку с тремя очками.