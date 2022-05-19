Шведские звезды наплевали на сборную, а она рвется к золоту. Что творится на ЧМ-2022

На чемпионате мира по хоккею завершился очередной игровой день, а главным матчем среды стало давнее противостояние между Финляндией и Швецией. Снова порадовала своих болельщиков и сборная Швейцарии, за которую выступают сразу несколько русскоговорящих хоккеистов.

Сборная Франции в овертайме оказалась сильнее Италии — 2:1. При этом итальянцы практически на протяжении всего матча вели со счётом 1:0, но пропустили в концовке после того, как французы заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста. А уже в овертайме Юго Галле принёс коллективу Филиппа Бозона важную победу и максимально обезопасил Францию от вылета из элитного дивизиона.

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Норвежцы со счётом 5:3 переиграли команду Австрии. Дублем отметился Матс Россели Ольсен, который и стал главным творцом победы своей команды. Решающую шайбу норвежцы забросили уже в пустые ворота, когда австрийцы пытались спасти матч и перевести его в овертайм. Важная в тактическом плане победа для команды Норвегии над соперником, сопоставимым по уровню. Но хочется, чтобы подобных матчей на мировых первенствах было меньше.

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Сборная Швейцарии со счётом 5:3 обыграла сборную Словакии. Команда Патрика Фишера не перестаёт удивлять с приятной стороны. Швейцарцы идут со 100-процентным результатом, отправляя в нокаут одного соперника за другим. На этот раз под горячую руку попали словаки, а русскоговорящий форвард Денис Мальгин не ушёл со льда без заброшенной шайбы. У словаков снова обратил на себя внимание вундеркинд Юрай Слафковски. С такой игрой сборная Швейцарии однозначно будет бороться за медали первенства. Хоккей в этой стране прогрессирует ежегодно, что отчётливо бросается в глаза.

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Сборная Швеции в принципиальном матче оказалась сильнее финнов, выиграв в серии буллитов. Это первое поражение олимпийских чемпионов Пекина на домашнем турнире, хотя состав у коллектива Юкки Ялонена подобрался более чем солидный. Чего не скажешь о шведах, чьи главные звёзды из НХЛ наплевали на сборную и едва ли не в открытую бойкотируют приезд на чемпионат мира. Тем удивительнее выглядит турнирный путь «Тре Крунур», выигравших все четыре матча и лишь в первый раз за четыре игры ушедших за пределы основного времени.

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