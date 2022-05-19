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13:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Бостона» Улльмарк и защитник «Питтсбурга» Петтерссон сыграют за Швецию на ЧМ-2022

Сборная Швеции по хоккею сообщила о том, что голкипер Линус Улльмарк и защитник Маркус Петтерссон присоединятся к команде на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.

Швеция
Бостон
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Источник: Reuters

Сборная Швеции по хоккею сообщила о том, что голкипер Линус Улльмарк и защитник Маркус Петтерссон присоединятся к команде на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.

28-летний вратарь «Бостон Брюинз» и 25-летний защитник «Питтсбург Пингвинз» выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли — 2022 вместе со своими командами. «Мишки» уступили в серии первого раунда «Каролине Харрикейнз» (3−4), «пингвины» проиграли противостояние с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3−4).

Улльмарк провёл в плей-офф две встречи, отразив 86% бросков при коэффициенте надёжности 4,17. На счету Петтерссона семь матчей в Кубке Стэнли — 2022, он набрал 2 (0+2) результативных балла при общей полезности «+3».

Сборная Швеции занимает первое место в группе В, набрав 11 очков после четырёх матчей.

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